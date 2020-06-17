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Польша выступила за расширение военного присутствия США в Европе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 48 минут назад
Польша захотела расширения военного присутствия США
Фото: Reuters
Варшава считает, что чем больше американских военных будут находиться в Европе, тем лучше, заявил глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик.
«Польское правительство и господин президент придерживаются позиции, (согласно которой) чем больше солдат в Европе, тем лучше. Мы, конечно, успешно прикладываем усилия для того, чтобы американское военное присутствие в Польше было как можно шире», — сказал он, напомнив, что сейчас в республике дислоцированы около 5 тыс. военнослужащих США.
Отвечая на вопрос о планах США вывести часть своих военнослужащих из Германии и их возможном переводе в Польшу, Дворчик сказал, что решения Вашингтона, касающиеся возможного уменьшения американского контингента в ФРГ, не связаны с их присутствием в Польше.
«Здесь многое меняется, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы это присутствие еще больше усиливалось. В то же время это не имеет никакой связи с численностью американских баз и контингентов в других странах», — указал он, передает ТАСС.
Касаясь сообщений о переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу, Дворчик сказал, что у него «сведений о таких переговорах нет».
Ранее Варшава выступила за сохранение американского военного присутствия в Германии, поскольку это «важно для безопасности Европы».
15 июня президент США Дональд Трамп пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. После этого министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что американские солдаты в Германии якобы гарантируют безопасность всего НАТО и самих Соединенных Штатов, а не отдельной страны.
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Комментарии
Армия , В мире , Европа , США , Телевидение , Гражданская война , Планы НАТО , Ядерное оружие , Михал Дворчик , Дональд Трамп , НАТО , ИТАР-ТАСС , Варшава , Польша
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