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В России создадут пистолет скрытого ношения 

Говорит Москва и ещё 1 50 минут назад
В России создадут пистолет скрытого ношения
Фото: РИА Новости
Опытный образец калибром 9х19 мм появится в ближайшее время.
Планируется выпустить три варианта оружия — служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы и специальную «спортивную» версию.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберта Бакова. Он отметил, что в первую очередь, новое оружие нужно оперативникам, которых не устраивает ПМ ни по мощности, ни по боезапасу.
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Армия , Оружие
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