В России создадут пистолет скрытого ношения 

Опытный образец калибром 9х19 мм появится в ближайшее время.

Планируется выпустить три варианта оружия — служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы и специальную «спортивную» версию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберта Бакова. Он отметил, что в первую очередь, новое оружие нужно оперативникам, которых не устраивает ПМ ни по мощности, ни по боезапасу.