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Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» прибыл во Владивосток 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Корвет «Алдар Цыденжапов» прибыл во Владивосток
Фото: ТК «Звезда»
Корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.
Новейший корвет проекта 20 380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыл Комсомольска-на-Амуре во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания корабля. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
В ближайшее время корвет выведут из дока и поставят у пирса сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке, где в конце месяца на него заселится экипаж. Планируется, что заводские ходовые и государственные испытания корабля пройдут в Японском море, а в состав Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов» войдет до конца 2020 года.
«Алдар Цыденжапов» — третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20 380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.
Корветы проекта 20 380 — корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость — 27 узлов, дальность автономного плавания — до четырех тысяч миль.
В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» — в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» — в составе Тихоокеанского флота.
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Комментарии
Армия , Алдар Цыденжапов , Амурский судостроительный завод , Владивосток , Комсомольск-На-Амуре
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