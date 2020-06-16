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СМИ: подводные лодки ВМС США десятилетиями производили из некачественной стали 

ТК «Звезда» и ещё 1 31 минуту назад
Подлодки США оказались бракованными
Фото: globallookpress.com
Сотрудник компании-поставщика подделал результаты лабораторных исследований материала.
При производстве подводных лодок ВМС США десятилетиями использовалась сталь низкого качества из-за подделки документов одним из сотрудников компании-поставщика. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на судебные документы.
Речь идет о базирующейся в Канзас-Сити штата Миссури компании Bradken. Она поставляла флоту стальные отливки для производства корпусов подводных лодок. Уточняется, что подделка результатов лабораторных исследований материала подвергла большому риску моряков при возможных столкновениях и других происшествиях, а также поставила под угрозу военные операции.
По данным минюста США, Bradken заплатила 10,5 миллиона долларов в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования, сообщает РИА Новости.
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Армия , Оружие , США , РИА Новости
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