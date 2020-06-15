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Российские и американские военные схлестнулись в Сирии 

Вероника Полынина и ещё 1 22 минуты назад
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
Фото: РИА Новости
Колонна российской военной полиции совершила прорыв через американский военный блокпост в провинции Аль-Хасака на северо-востоке Сирии.
Инцидент произошел на дороге между городами Тель-Тамр и Камышлы. Тель-Тамр находится под контролем курдов и США, в Камышлы расположена российская военная база.
В Сирии российские военные столкнулись с американцами
Согласно сообщениям местных СМИ, патруль военной полиции РФ отказался остановиться на КПП американских вооруженных сил. Вслед российским военным направились четыре американских бронеавтомобиля с намерением задержать колонну.
Как сообщал «Рамблер», 11 июня американские военные в Сирии на бронеавтомобиле попытались преградить дорогу российскому патрулю, однако съехавший на обочину американский автомобиль задымился.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Сирия
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