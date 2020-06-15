Российские и американские военные схлестнулись в Сирии 

Колонна российской военной полиции совершила прорыв через американский военный блокпост в провинции Аль-Хасака на северо-востоке Сирии.
Инцидент произошел на дороге между городами Тель-Тамр и Камышлы. Тель-Тамр находится под контролем курдов и США, в Камышлы расположена российская военная база.
Согласно сообщениям местных СМИ, патруль военной полиции РФ отказался остановиться на КПП американских вооруженных сил. Вслед российским военным направились четыре американских бронеавтомобиля с намерением задержать колонну.
Как сообщал «Рамблер», 11 июня американские военные в Сирии на бронеавтомобиле попытались преградить дорогу российскому патрулю, однако съехавший на обочину американский автомобиль задымился.