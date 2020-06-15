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Российские и американские военные продолжают конфликтовать 

Аргументы Недели 32 минуты назад
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
Фото: РИА Новости
Колонна российской военной полиции, состоявшая из восьми броневиков, совершила прорыв через американский военный блокпост в провинции (мухафазе) Аль-Хасака (это северо-восточный регион Сирии). Инцидент произошел на дороге, соединяющей города Тель-Тамр (находится под контролем курдов и США) и Камышлы. Напомним, в аэропорту города Камышлы расположена российская военная база, здесь базируются: военная полиция (ВП) и силы специальных операций РФ, российская армейская авиация, развернут дивизион С-400 и другие зенитные ракетные комплексы, и зенитные ракетно-пушечные системы.
По сообщениям местных СМИ патруль ВП РФ отказался остановиться на КПП американских ВС, расположенном в деревне Аль-Байдар на трассе М-4. Затем, четыре американских бронеавтомобиля преследовали россиян, надеясь задержать последних, но — тщетно. А ведь только накануне произошел другой аналогичный инцидент. Тогда при попытке протаранить российскую машину американский броневик вылетел в кювет и там серьезно застрял. Напряжение в отношениях между американскими и российскими военными (вынужденными находиться по соседству) нарастает.
Требование к россиянам покинуть Сирию, прозвучавшее не так давно из Вашингтона, в Москве было воспринято с откровенным раздражением. Российское руководство вновь напомнило американцам о незаконности их пребывания в данной стране. Не обращая внимания на недовольство Москвы, США вновь направили из Ирака в сирийскую мухафазу Аль-Хасака большую колонну грузовиков, чьи кузова были по завязку наполнены оружием, боеприпасами и другими материальными средствами. Караван, состоящий из нескольких десятков транспортных машин, в минувшую субботу пересек пограничный пункт Аль-Валид и проследовал в северо-западном направлении в район города Камышлы.
На следующий день американский ударный дрон совершил рейд в воздушное пространство провинции Идлиб, где провел ракетную атаку. В результате погибли два полевых командира исламистской группировки «Уррас аль-Дин» (террористическая организация, запрещена в РФ) Билал Аль-Санани (гражданин Йемена) и Кассам Аль-Урдони (гражданин Иордании). Данный акт был предпринят ВВС США в разрез с негласной договоренностью между российскими и американскими военными о разграничении зон полета боевой авиации в небе над Сирией. На этот раз беспилотник ВВС США не был сбит средствами ПВО ВКС РФ. Некоторые агентства поспешили заявить о бессилии российских ЗРК. В действительности, тихоходный американский боевой дрон MQ-9 Reaper (именно он был заснят свидетелями на видео) не является сложной мишенью для российских ЗРК. Возможно, его полет был совершен по взаимной договоренности сторон.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Сирия
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