Перехват бомбардировщиков B-52H сняли на видео

Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа (судя по опознавательным знакам — морской авиации Балтфлота) были подняты 15 июня для сопровождения над нейтральными водами стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress, патрульного самолета немецких ВМС Lockheed P-3C Orion и самолета электронной разведки Gulfstream SRA-4.

— Действия авиации иностранных государств были своевременно вскрыты, — сообщил телеканал "Звезда".

Как и положено в таких случаях, истребители приблизились к гостям, определили их тип, назначение и национальную принадлежность. Затем, убедившись, что самолеты НАТО не собираются нарушать воздушных границ России, экипажи вернулись на базы.