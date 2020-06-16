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Перехват бомбардировщиков B-52H над Балтикой сняли на видео 

Российская Газета и ещё 21 52 минуты назад
Перехват бомбардировщиков B-52H сняли на видео
Фото: Reuters
Минобороны РФ опубликовало видео перехвата над Балтийским морем самолетов НАТО.
Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа (судя по опознавательным знакам — морской авиации Балтфлота) были подняты 15 июня для сопровождения над нейтральными водами стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress, патрульного самолета немецких ВМС Lockheed P-3C Orion и самолета электронной разведки Gulfstream SRA-4.
— Действия авиации иностранных государств были своевременно вскрыты, — сообщил телеканал "Звезда".
Как и положено в таких случаях, истребители приблизились к гостям, определили их тип, назначение и национальную принадлежность. Затем, убедившись, что самолеты НАТО не собираются нарушать воздушных границ России, экипажи вернулись на базы.
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Армия , Балтийское море , Учения НАТО , Министерство обороны , НАТО , ТК "Звезда"
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