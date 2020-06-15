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Истребители России сопроводили бомбардировщики США 

Lenta.ru и ещё 3 40 минут назад
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Фото: РИА Новости
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Известно, что нарушения государственной границы России не было зафиксировано. В оборонном ведомстве подчеркнули, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Сообщается, что полеты разведчиков проходили в рамках учений стран НАТО «Балтопс-2020».
20 апреля сообщалось, что российский истребитель Cу-35 перехватил американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону военных объектов в Сирии. После сближения летчик смог идентифицировать бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США. Американского разведчика взяли на сопровождение, но тот в скором времени перенаправил самолет в другую сторону от военных объектов России.
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Армия , Министерство обороны , НАТО , США
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