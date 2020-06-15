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Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Норвежское море 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
«Вице-адмирал Кулаков» вошел в Норвежское море
Фото: Минобороны РФ
Корабль вышел из Североморска 13 июня, прошел Баренцево и вошел в Норвежское море.
Российский большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Норвежское море и идет вдоль Скандинавского полуострова, сообщает пресс-служба Северного флота РФ.
«Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" совершает межфлотский переход на Балтику. Корабль вышел из главной базы Северного флота — Североморска 13 июня, прошел Баренцево и вошел в Норвежское море. Его плавание проходит вдоль побережья Скандинавского полуострова в благоприятных гидрометеорологических условиях», — говорится в сообщении.
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 Северного флота РФ был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, выполнял задачи боевой службы в Средиземном море, совершил официальный визит на Кубу.
В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которой заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля — 29,5 узла, автономность — 30 суток. Экипаж составляет около 220 человек. Полное водоизмещение — 7 480 тонн.
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Армия , Североморск
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