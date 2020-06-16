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Россия и Иран подтвердили важность сохранения СВПД 

РИА Новости и ещё 7 19 минут назад
Россия и Иран подтвердили важность сохранения СВПД
Фото: РИА Новости
Россия и Иран подтверждают важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, несмотря на деструктивную позицию США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Детально обсудили ситуацию вокруг Совместно всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Отметили важность, несмотря на откровенно деструктивную линию США, сохранения этого соглашения, которое остается важным фактором поддержания международной безопасности", — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. РФ и европейские участники сделки заявили о необходимости сохранить соглашение. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.
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Армия , Новости регионов , Сергей Лавров , МИД , Иран , США
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