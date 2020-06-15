Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Третья мировая может начаться в Азиатско-тихоокеанском регионе 

Аргументы Недели 14 минут назад
Названо место начала Третьей мировой войны
Фото: Reuters
Пентагон впервые за много лет развернул три авианосных ударных группы в Тихом океане. Пекин рассматривает это действие как угрозу для своих войск. С учетом эскалации напряженности в отношениях между Индией и Китаем, можно делать вывод, что в Азиатско-тихоокеанском регионе велика опасность возгорания крупномасштабного военного конфликта.
Впервые за последние десятилетия ВМС США направили одновременно три корабельные авианосные ударные группы (КАУГ) в Тихий океан. Этот шаг уже не похож на просто демонстрацию силы, направленную против Пекина. Аналогии в стратегических решениях Пентагона долго искать не нужно. Дело в том, что в 2003 году в войне против Ирака США также задействовали три авианосные ударные группы.
Расположение этих групп выглядит как развертывание Военно-морских сил для боевых действий с глубоким эшелонированием. Две КАУГ, возглавляемые авианосцами USS Ronald Reagan и USS Theodore Roosevelt, занимают передовую стратегическую линию в западной части Тихого океана, в то время как третья КАУГ, возглавляемая USS Nimitz, похоже составляет резерв и находится восточнее линии разграничения дат. Каждая из этих групп включает авианосец с полком (крылом) истребителей-бомбардировщиков на борту, несколько один -два ракетных крейсера, несколько эсминцев (также вооруженных ракетами), одну две атомных подводных лодки и корабли обеспечения и обслуживания. Авиакрылья (полки) состоят из двух ударных эскадрилий F-18, подразделения беспилотных ЛА, эскадрилий разведки и обеспечения.
Это самодостаточное высшее военно-морское соединение способное самостоятельно решать многосложные боевые задачи. А в настоящее время (напоминаем) в районе ответственности 7-го флота ВМС США находится три КАУГ. Более того, еще в прошлом месяце была развернута в Тихом океане передовая линия атомных подводных лодок ВМС США, их количество и места нахождения не известны.
Показательно, что Пентагон задействовал авианосец USS Theodore Roosevelt в военной игре, несмотря на недавнюю вспышку эпидемии Covid-19 на его борту. Другой авианосец USS Ronald Reagan и сопровождающая его группа кораблей находились в Японии. Перед выходом в океан, эта КАУГ загрузила в трюмы около 1000 т боеприпасов.
Пекин считает, что данное усиление 7-го флота — это в первую очередь угроза китайским войскам, развернутым на островах Парасель и Спратли в Южно-Китайское море. На официальном англоязычном веб-сайте Народно-освободительной армии КНР появилось сообщение, что Пекин может проводить учения с демонстрацией огневой мощи, в ответ на действия ВМС США.
Стоит отметить, что ВМС США выбрали благоприятный момент для своих действий. Недавний пограничный конфликт между Китаем и Индией чуть было не перерос в горячую стадию. Кстати, в противостоянии с КНР Вашингтон рассматривает Индию как своего военного союзника. А Пекин, в свою очередь, поддерживает тесные отношения с Пакистаном, являющимся экзистенциальным врагом Индии. Все вышеперечисленные страны входят в так называемый «Ядерный клуб». Таким образом, под угрозой большой войны оказывается огромная часть Азии и Тихоокеанского региона с населением около 4 млрд, составляющим более половины от общей численности человечества. Кстати, если верить официальной статистике, Вторая мировая война охватила 57 стран, с населением 1,7 млрд, правда, тогда это было примерно 2/3 от общей численности человечества.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Аргументы Недели: последние новости
В Калининградской области провели тренировку с «Искандерами» по нанесению ракетных ударов В Калининградской области провели тренировку с «Искандерами» по нанесению ракетных ударов Публицист из США назвал причину вторжения НАТО в Россию Публицист из США назвал причину вторжения НАТО в Россию Американские СМИ : НАТО реально угрожает суверенитету России Американские СМИ : НАТО реально угрожает суверенитету России
Комментарии 1
Армия , Войска , Оружие , США , Пентагон , Индия , Ирак , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на отмену парада Победы в регионах
Кремль отреагировал на отмену парада Победы в регионах
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Пандемия только началась»
«Пандемия только началась»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
01:24
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Происшествия
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Добивал живую: подробности зверства Соколова
01:30
Добивал живую: подробности зверства Соколова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение