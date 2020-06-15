Американский истребитель F-15 потерпел крушение

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Американский истребитель F-15 упал в Северное море
ТАСС
и
ещё 1
37 минут назад
Фото: Wikipedia
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Американский истребитель F-15 упал в Северное море у побережья английского графства Йоркшир, ведется поисково-спасательная операция — ТВ.
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