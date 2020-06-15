Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

России и США предсказали новую ядерную гонку 

Lenta.ru 35 минут назад
России и США предсказали новую ядерную гонку
Фото: © Скриншот с видео: Министерство обороны РФ
Эксперты опасаются, что Россию и США ждет новая ядерная гонка: количество ядерного оружия сокращается, но его все еще модернизируют. С таким предсказанием выступили авторы доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (The Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).
В начале 2019-го ядерные державы — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — обладали 13 400 единицами ядерного оружия. Это на четыре сотни меньше, чем в начале 2018-го: тогда у стран было 13 865 единиц оружия. Из них 1800 находятся в состоянии повышенной боевой готовности, а еще 3720 хранятся на складах оперативных частей.
На Россию и США приходится более 90 процентов мирового ядерного оружия. Эксперты опасаются, что ситуация с сокращением ядерных вооружений может ухудшиться, если Москва и Вашингтон не смогут договориться о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
«Тупик с продлением договора СНВ-3 (…) позволяет предположить, что эра двусторонних соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США может подходить к концу», — рассказал глава программы по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению SIPRI Шеннон Кайл.
По его мнению, потеря ключевых каналов связи между странами может привести к новой гонке ядерных вооружений.
В феврале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Если Вашингтон и Москва договорятся о его продлении, ситуация может выйти из тупика. Эксперты отмечают, что пока прогресса не наблюдается: США пытаются подключить к договору Китай, из-за чего стороны не могут договориться.
США заявляли, что думают о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, который истекает в 2021 году, однако предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, которые не входят в нынешнее соглашение. Кроме того, было отмечено, что для продления договора Москва должна убедить Китай «сесть за стол переговоров». Он пояснил, что одна из основных проблем с новым Договором о СНВ заключается в том, что в нем не участвует Пекин.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Последние новости
В России зафиксировали 8246 новых случаев заражения коронавирусом В России зафиксировали 8246 новых случаев заражения коронавирусом Спрогнозировано изменение отношения россиян к жилью после пандемии Спрогнозировано изменение отношения россиян к жилью после пандемии Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Комментарии
Армия , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Израиль , Индия , Китай , КНДР , Пакистан , США , Великобритания , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда КГБ
Умер легенда КГБ
«Если бы с ними расправились, не было бы „Норд-Оста“»
«Если бы с ними расправились, не было бы „Норд-Оста“»
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Саудиты сбили баллистическую ракету
Саудиты сбили баллистическую ракету
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Видео
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
01:24
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Происшествия
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение