«Тор» сбили в Сирии более 45 беспилотников

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Речь идет о беспилотниках кустарного производства, которые используются боевиками, пишет «Национальная оборона».

В Сухопутных войсках «Тор» — основное средство борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене. «Тор» в Сирии работает во взаимодействии с С-400 и «Панцирь-С», передает РИА «Новости».

Леонов сообщил, что «разрабатывается модификация „Тор–М2“ на специализированном колесном шасси», которая сможет «преодолевать водные преграды вплавь».

Кроме того, «Тор–М2ДТ» направят в Арктику и на Крайний север, что имеет «огромное значение», учитывая интерес к региону других стран.