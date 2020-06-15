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Комплексы ПВО «Тор» сбили в Сирии более 45 беспилотников 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
«Тор» сбили в Сирии более 45 беспилотников
Фото: mil.ru
В Сирии комплексы ПВО «Тор» сбили свыше 45 беспилотников, сообщил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.
Речь идет о беспилотниках кустарного производства, которые используются боевиками, пишет «Национальная оборона».
В Сухопутных войсках «Тор» — основное средство борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене. «Тор» в Сирии работает во взаимодействии с С-400 и «Панцирь-С», передает РИА «Новости».
Леонов сообщил, что «разрабатывается модификация „Тор–М2“ на специализированном колесном шасси», которая сможет «преодолевать водные преграды вплавь».
Кроме того, «Тор–М2ДТ» направят в Арктику и на Крайний север, что имеет «огромное значение», учитывая интерес к региону других стран.
«Тор–М2» будут поступать в российские войска до 2027 года. Минобороны и завод «Купол» подписали в 2019 году контракт на 100 млрд рублей.
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Комментарии
Армия , Оружие , Александр Леонов , Министерство обороны , ИЭМЗ "Купол" , РИА Новости , Сирия
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