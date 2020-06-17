Военные из 12 стран прибыли в Москву

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что в параде Победы 24 июня будут участвовать военные из 12 стран. По словам офицера, который будет командовать парадом, иностранцы уже прибыли в Москву

Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, По Красной площади пройдут военнослужащие Азербайджана Монголии , Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает «Красная звезда».

С российской стороны в параде в честь 75-летия Победы будут участвовать более 13 тысяч военных. В этом мероприятии задействуют 234 единицы наземной военной техники, 75 самолётов и вертолётов. Зрителям также покажут элементы исторического парада 24 июня 1945 года.