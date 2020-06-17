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Военные из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 

News.ru и ещё 36 34 минуты назад
Военные из 12 стран прибыли в Москву
Фото: News.ru
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что в параде Победы 24 июня будут участвовать военные из 12 стран. По словам офицера, который будет командовать парадом, иностранцы уже прибыли в Москву.
По Красной площади пройдут военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает «Красная звезда».
С российской стороны в параде в честь 75-летия Победы будут участвовать более 13 тысяч военных. В этом мероприятии задействуют 234 единицы наземной военной техники, 75 самолётов и вертолётов. Зрителям также покажут элементы исторического парада 24 июня 1945 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ветераны, которые примут участие в параде Победы в Москве, смогут сидеть без маски. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, достаточно будет соблюдения социальной дистанции. Для этого пожилых участников Второй мировой войны рассадят через два кресла. Все предметы продезинфицируют и помоют.
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Комментарии
Армия , Войска , Новости Москвы , Олег Салюков , Анна Попова , Роспотребнадзор
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