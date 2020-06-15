Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео 

Вадим Дроздов 28 минут назад
14 июня 2020 года в подмосковном поселке Кубинка в парке "Патриот" прошло освящение нового храма Вооруженных сил Российской Федерации. Церемонию возглавлял глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Чин освящения прошел менее, чем за 1 час. После чего началась литургия, которая совершалась с сокращениями. Открытие храма изначально планировалось на 9 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 22 июня, а вскоре было принято решение вновь изменить дату открытия на более раннюю. Внутреннее убранство храма выполнено в зеленых тонах под основной армейский цвет. На строительство было потрачено около 6 миллиардов рублей.
Армия , Видео , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилась версия отказа Лаврова лететь в Турцию
Появилась версия отказа Лаврова лететь в Турцию
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Автор видео с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Автор видео с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Видео
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение