14 июня 2020 года в подмосковном поселке Кубинка в парке "Патриот" прошло освящение нового храма Вооруженных сил Российской Федерации. Церемонию возглавлял глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Чин освящения прошел менее, чем за 1 час. После чего началась литургия, которая совершалась с сокращениями. Открытие храма изначально планировалось на 9 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 22 июня, а вскоре было принято решение вновь изменить дату открытия на более раннюю. Внутреннее убранство храма выполнено в зеленых тонах под основной армейский цвет. На строительство было потрачено около 6 миллиардов рублей.
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
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