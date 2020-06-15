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Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину
Фото: ТАСС
Канадские военные инструкторы возвращаются на Украину для возобновления обучения солдат и офицеров украинской армии. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.
По его данным, в ближайшее время на Украину прибудут 90 канадских военнослужащих, которые после прохождения 14-дневного карантина и получения соответствующего разрешения от канадского командования смогут возобновить тренировочную миссию. Позже на Украину прилетят еще 50 военных из Канады.
Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных. В апреле 2020 года из-за ситуации с распространением нового коронавируса тренировочный процесс был остановлен, большая часть инструкторов вернулась в Канаду, а на Украине остались около 60 канадских военнослужащих для обеспечения порядка в своем военном лагере.
В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении тренировочной миссии на Украине до 2022 года.
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Армия , В мире , Канада
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