Как Россия совершенствует зенитный комплекс «Тор-М2» 

России создаётся водоплавающая версия зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2». Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов. По его словам, модификация системы ПВО будет оснащена колёсным шасси. «Тор-М2» является представителем нового поколения ЗРК малой дальности. Благодаря усовершенствованному арсеналу комплекс способен прикрывать от средств нападения противника фронтовую полосу протяжённостью 20 км. Ранее данное средство ПВО прошло успешное боевое крещение в Сирии , уничтожив более 45 беспилотников террористов.

Российские специалисты разрабатывают водоплавающую модификацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» на колёсном шасси. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов

«Разрабатывается модификация «Тор-М2» на специализированном колёсном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», — сообщил Леонов.

По его словам, семейство «Тор» в Сухопутных войсках ВС России является основным средством борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией противника. В Сирии расчёты боевых машин данного ЗРК во взаимодействии с экипажами комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» уничтожили более 45 беспилотников террористов.

В начале апреля 2020 года гендиректор ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» (производитель семейства «Тор») Фанил Зиятдинов рассказал о том, что детище предприятия полностью подтвердило свои характеристики «при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях».

В конце сентября прошлого года факт боевого крещения «Тор-М2» подтвердило Минобороны РФ . Представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что расчёты «Тор-М2» успешно сбивают как БПЛА боевиков, так и снаряды реактивных систем залпового огня, которые исламисты запускают преимущественно из зоны деэскалации Идлиб.

Огонь на марше

«Тор-М2» является представителем нового поколения средств ПВО малой дальности. Он предназначен для прикрытия наземных частей от ударов крылатыми, баллистическими и противорадиолокационными ракетами. Помимо этого, комплекс способен перехватывать вражеские авиабомбы, БПЛА, вертолёты, самолёты, в том числе выполненные по технологии «стелс».

«Отличается повышенной эффективностью отражения массированных налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия… Зенитный ракетный комплекс может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме, одновременно сопровождать до 24 воздушных целей», — говорится в материалах Минобороны РФ.

На полигонных боевых пусках «Тор-М2» продемонстрировал способность эффективно поражать цели на высоте от 15 м до 10 тыс. м и дальности от 3 до 12 км. ЗРК может одновременно обстреливать до четырёх объектов. На театре военных действий расчёты комплекса используются для защиты войск первого эшелона.

«Тор-М2» — единственное средство ПВО в мире, способное вести огонь на марше, что позволяет быстрее перебрасывать войска. До появления этого ЗРК колонны военной техники должны были делать кратковременную остановку.

В марте прошлого года в интервью «Известиям» главный конструктор предприятия Виктор Елецкий заявил, что вероятность уничтожения «Тором-М2» любых типов самолетов и беспилотников, а также высокоточных боеприпасов, в том числе крылатых ракет и планирующих бомб, приближена к 100%. В боекомплект комплекса входят до 16 ракет 9М338К.

«Дальность её (9М338К. — RT) полёта позволяет комплексу «Тор-М2» прикрывать войска по фронту 20 км. В этом секторе мы сбиваем всё, что шевелится. В том числе малоразмерные, маневрирующие, скоростные цели. Там, где раньше надо было держать две боевые машины, теперь достаточно поставить одну», — рассказал Елецкий.

По словам разработчика, высокая точность и дальность 9М338К была достигнута в основном благодаря оригинальной аэродинамической схеме. Инженеры значительно облегчили ракету, отказавшись от больших несущих плоскостей. Кроме того, специалисты КБ «Вымпела» реализовали новый способ вывода боеприпаса из пусковой установки — 9М338К вылетает с помощью газогенераторов (ранее использовалась технология катапультного старта).

«В итоге новая ракета стала более стройной, изящной, манёвренной, а боекомплект увеличился вдвое. Кстати, никто тогда не мог даже подумать, что в машине можно разместить столько ракет (16 единиц. — RT)», — пояснил Елецкий.

По мнению конструктора, по совокупности боевых возможностей у «Тор-М2» по-прежнему нет аналогов.

В сентябре прошлого года Минобороны РФ и ИЭМЗ «Купол» заключили два долгосрочных контракта на поставку «Тор-М2» и его арктической версии «Тор-М2ДТ», выполненной на шасси двухзвенного гусеничного тягача-вездехода ДТ-30 «Витязь». Стоимость обоих соглашений в сумме составляет почти 100 млрд рублей. По их условиям, российская армия будет получать ЗРК до 2027 года.

В настоящее время «Тор-М2» в различных модификациях стоит на вооружении арктических подразделений, Балтийского флота, войск Западного и Восточного военных округов. За рубежом этот ЗРК эксплуатируется в Белоруссии и Армении. В прошлом году гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что ведомство получило несколько новых заявок от иностранных заказчиков.

Гарантированное поражение

Как полагают эксперты, появление на вооружении армии РФ водоплавающей версии «Тор-М2» позволит повысить мобильность прикрываемых им армейских подразделений.

«Способность преодолевать водные преграды различной глубины — это очень важное качество, которое позволяет сопровождать колонны, охранять переправы и мосты», — пояснил в комментарии RT бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам объединённой системы ПВО государств — участников СНГ Айтеч Бижев.

Эксперт считает, что разработка водоплавающей модификации «Тор-М2» стала результатом анализа применения комплекса в различных условиях. По его мнению, новая версия этого ЗРК позволит обеспечить более результативный перехват средств воздушно-космического нападения противника на марше.

В разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал «Тор-М2» самым эффективным в мире ЗРК в своём классе. К его главным преимуществам он отнёс мобильность, помехозащищённость и точность, недоступную многим системам ПВО.