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За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных 

РИА Новости 1 час назад
За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных
Фото: РИА Новости
Свыше 5 тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 56 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5003 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с медконтроля снят 13 641 военный.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлены 1526 военнослужащих с положительными результатами тестирования", — говорится в сообщении.
Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заразившихся коронавирусом, составляет 347 человек.
При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 560 человек, сняты с контроля медиков 24 сотрудника. На текущие сутки среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ 264 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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