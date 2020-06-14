За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных 

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Свыше 5 тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 56 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5003 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с медконтроля снят 13 641 военный.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлены 1526 военнослужащих с положительными результатами тестирования", — говорится в сообщении.

Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заразившихся коронавирусом, составляет 347 человек.

При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 560 человек, сняты с контроля медиков 24 сотрудника. На текущие сутки среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ 264 человека.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.