Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт назвал срок разработки «контргиперзвука» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Назван срок разработки «контргиперзвука»
Фото: Lockheed Martin
«Средства борьбы с гиперзвуковым оружием будут разработаны в течение ближайших пяти лет», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что у России появится средство борьбы с гиперзвуковыми комплексами.
«Это будут средства противовоздушной, а если быть точнее, то противовоздушно-космической обороны, которые должны быть способны поражать цель на различных высотах, в том числе — порядка 100 км, — подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков. — Эти средства поражения должны обладать двумя характеристиками. Во-первых, их скорость на «встречном режиме работы», должна быть не ниже скорости цели, или даже ее превышать. Во-вторых, если средство поражения будет сбивать гиперзвуковую цель в режиме «вдогон», то необходимо развивать скорость, в полтора раза большую, чем скорость цели».
Путин анонсировал новое российское оружие
У России с большой долей вероятности будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны создадут такое вооружение, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах по разработке «супер-пупер-ракет» — гиперзвукового оружия, способного развивать скорость в 17 раз большую, чем у всех существующих в Соединенных Штатах аналогов.
По словам Леонкова, «то, что сейчас разрабатывают американцы под видом гиперзвукового оружия, предполагает движение со скоростями в 5-6, максимум 8 чисел Маха». Максимально упрощенно и не вполне точно единицу числа Маха можно приравнять к скорости звука. «Если будет разработан объект со скоростями до 10 чисел Маха, контр-гиперзвуковые средства поражения должны обладать скоростью до 15 чисел Маха», — указал Леонков.
Для сравнения, зенитные управляемые ракеты комплекса С-400, летают со скоростями 4,8 км/c. «Если мы переведем эту скорость в числа Маха, то это где-то порядка 12-13 чисел, — пояснил эксперт. — Следовательно, можно сказать, что частично у нас уже существует оружие для поражения гиперзвуковых целей. Но речь идет, скорее всего, о системах, которые будут сбивать более скоростные вооружения».
По мнению Леонкова, российские специалисты ведут разработку средств поражения гиперзвукового оружия потенциального противника одновременно с разработкой нашего собственного «гиперзвука». «Как правило, „щит и меч“ куются одновременно — параллельно с созданием средств поражения создаются более совершенные средства защиты. Зенитные ракеты должны уметь уничтожать средства воздушного нападения соответствующего поколения — это практика, принятая с советских времен», — указал военный эксперт. В частности, средства ПРО, которые защищают Московский регион, предназначены для отражения баллистических ракет, которые как раз и летают на скоростях, близких к гиперзвуковым, отметил Леонков.
Собеседник полагает, что «средства борьбы с гиперзвуковым оружием будут разработаны в течение ближайших пяти лет». «Те средства, которые до сих пор использовались для разработки наших вооружений, будут сконцентрированы на создании средств обороны», — подчеркнул Леонков. По оценке эксперта, на данный момент Россия лидирует в разработке гиперзвукового оружия. «Можно упомянуть четыре комплекса вооружений, которые используют технологии управляемого гиперзвука. Это наземный комплекс с управляемым боевым блоком „Авангард“, авиационный ракетный комплекс „Кинжал“, противокорабельная ракета „Циркон“, боеголовки и ракеты РС-28 „Сармат“, — перечислил Леонков.
»Для сравнения, Китай пока опробовал только одну разработку — планирующий блок, похожий на «Авангард», но его скоростные характеристики поменьше. Сейчас китайцы пытаются создать противокорабельную гиперзвуковую ракету. Индия подошла довольно близко к созданию такой ракеты — проект Brahmos-2, — отметил Леонков. — Что же касается американцев, то они ведут пять проектов. Но какого-то готового образца, который они могли бы показать, и доказать, что он попадает точно в цель, у них пока нет». Первый американский гиперзвуковой комплекс — «прототип», должен появиться в 2022 году, а вся программа создания «прототипов» рассчитана до 2025 года. При этом Леонков отметил, что проходившие в США в начале минувшей недели испытания гиперзвуковой ракеты, нельзя считать успешными. «Можно напрячь силы, особенно финансовые, но нужны и прорывные технологии», — указал эксперт.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблемах американского гипероружия, а ранее рассказывала, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.
Добавим, что в начале июня президент утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания, в котором в том числе прописаны угрозы для России: среди них в том числе развертывание противником гиперзвукового оружия.
Также в интервью Путин заявил, что мир был бы опаснее, если бы Россия не заняла в нем достойного положения, и назвал приоритетом президентской власти стабильность.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В ответ на учения НАТО в Калининграде развернули «Искандеры» В ответ на учения НАТО в Калининграде развернули «Искандеры» Усиление военной мощи России объяснили опасениями вторжения НАТО Усиление военной мощи России объяснили опасениями вторжения НАТО Путин: У России будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием Путин: У России будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием
Комментарии 194
Армия , Алексей Леонков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
00:14
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
Происшествия Пожары
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
00:19
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Шоу-бизнес
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
01:41
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
Происшествия
Друг рассказал о состоянии Джигарханяна
01:13
Друг рассказал о состоянии Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение