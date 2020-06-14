США задумали потеснить Россию в Арктике

Дональд Трамп распорядился пересмотреть требования США к «ледокольным возможностям» в Арктике и Антарктике. Цель Вашингтона — создать флот тяжелых ледоколов в 2029 году.

Директива президента США Дональда Трампа об оценке нынешнего плана по созданию арктического морского потенциала страны в течение следующего десятилетия, подписанная неделей ранее, является последним признаком того, что Белый дом все больше обеспокоен деятельностью России Китая в полярном регионе. В Вашингтоне уверены, что это может серьезно угрожать интересам Америки, в частности на линии Гренландия — Исландия Соединенное Королевство , и особенно в проливных зонах. Об этом пишет Defense News.

Документ был направлен в департаменты обороны, государственной, торговой и внутренней безопасности.

Многое из перечисленного в документе уже воплощается в жизнь. В частности, в США ведется сооружение серии из трех тяжелых ледоколов. В то же время, в меморандуме говорится, что надо присмотреться и к другим кораблям, находящимся пока вне контрактов, максимизировать полезность их использования в Арктике и Антарктике.

В документе содержится «оценка расширенных эксплуатационных возможностей с предполагаемыми сопутствующими затратами как для тяжелых, так и для средних кораблей ледового класса для обеспечения безопасности государства в приполярных регионах», на которые еще не заключены контракты, в частности, включая максимальное использование любого такого корабля в отношении его способности поддерживать национальную безопасность США. Подобная оценка должна быть завершена через 60 дней.

В апреле 2019 года береговая охрана США объявила, что подписала контракт на $746 млн с компанией VT Halter Marine из Паскагула (штат Миссисипи) на детальное проектирование и строительство первого корабля ледового класса для обеспечения безопасности в Арктике. Иными словами, первого из тяжелых ледоколов. Согласно отчету службы исследований конгресса США, береговая охрана США заявляет, что в бюджете на 2021 год она может полностью профинансировать строительство второго корабля подобного класса.

В меморандуме Трампа предлагаются «варианты использования в Арктике средних кораблей ледового класса, охватывающих весь спектр задач национальной и экономической безопасности (включая содействие разведке и эксплуатации ресурсов, прокладку и обслуживание подводных кабелей). Обращается внимание, что в отношении тяжелых ледоколов возможны и другие способы их использования.

Это также повышает вероятность использования Вашингтоном атомных ледоколов, которые в настоящее время эксплуатируются только Россией. Считается, что наличие атомного ледокольного флота в распоряжении США обеспечило бы постоянное их присутствие в Арктике, поскольку кораблям с ядерной энергетической установкой нет необходимости в дозаправке топливом.

В меморандуме также предлагается провести исследование, чтобы определить как минимум два пункта базирования ледокольного флота Соединенных Штатов в Арктике, а также два международных порта. Исследование, санкционированное прошлогодним законом о национальной обороне, обязывало министерство обороны США изучать возможные места расположения портов в Арктике.

Кроме того, учитывая, что у береговой охраны США в настоящее время есть только один действующий тяжелый ледокол — 44-летний „Polar Star“, — в меморандуме содержится призыв к американским агентствам определить потенциальные суда, которые могут быть сданы в аренду в качестве временной меры на переходный период.

Трамп для реализации ледокольной программы установил срок — 2029 год. Именно к этому времени действующие в настоящее время в составе береговой охраны США ледоколы — средний „Healy“ и тяжелый „Polar Star“ — должны быть выведены из эксплуатации.

Сенатор-республиканец от Аляски Дэн Салливан, активный сторонник сенатского комитета по делам вооруженных сил США, направляющего все больше ресурсов в Арктику, заявил, что меморандум „добавит веса“ продолжающимся усилиям по наращиванию присутствия Америки в Арктике.

»Наши противники значительно опережают Соединенные Штаты, когда речь заходит об арктической инфраструктуре, — говорится в заявлении Салливана. — У нас есть один тяжелый и один средний ледоколы полярного класса, в то время как в России их более 50».

«В течение пяти лет я боролся и выдвигал на первый план проблемы Арктики, в том числе еще в законе о национальной обороне на 2017 финансовый год, чтобы санкционировать строительство шести таких ледоколов. Об этом же говорил мой законопроект «Стратегический план по усилению присутствия ВМС в Арктике», предполагающий развитие пунктов базирования флота, необходимых для поддержания постоянного присутствия США в Арктике», — заявил Салливан.

По словам директора Европейской программы Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Эрика Браттберга, в то время как президентская записка застала региональных наблюдателей врасплох, ее содержание совпадает с риторикой администрации именно полярного штата США.

«В то время как союзники и партнеры Америки в Северной Европе приветствовали бы усиление США в Арктике, они также настороженно относится к региону, который все больше отмечен конкуренцией великих держав — США, России и Китая», — добавил Эрик Браттберг.

Если США будут арендовать ледоколы для таких миссий, как ежегодные рейсы на станцию Мак-Мердо в Антарктике, то есть три страны, которые, скорее всего, смогут занять эту нишу: Канада, Финляндия и Швеция. Все эти три государства имеют избыточные мощности по строительству ледокольного флота, и все они, вероятно, приветствовали бы подобный бизнес пишет Defense News.

Финляндия, лидер кораблестроительной отрасли которой утверждают, что страна «спроектировала около 80% ледоколов в мире» и произвела «около 60% мирового ледокольного флота», в течение многих лет надеялась выйти на американский рынок. Возможность лизинга могла бы стать важным моментом для Хельсинки, хотя и не исключено, что с США в этом плане возникнут некоторые проблемы. Есть закон Джонса, который может осложнить решение Америки купить финский ледокол. Закон призван обеспечить стабильность судостроительной отрасли США путем поддержки отечественного бизнеса.

Также возможно, что Швеция и Финляндия — два государства-участника Европейского союза , не входящих в НАТО , — могли бы попытаться создать какую-то форму совместного предложения для нужд Америки.

США уже в 2012 году арендовали ледоколы для снабжения станции Мак-Мердо в Антарктиде у Швеции и России незадолго до разрыва отношений между Западом и Москвой в 2014 году. Но такое соглашение часто ограничивает использование судна в соответствии с условиями аренды.

В 2017 году исследование, проведенное Национальными академиями наук, инженерии и медицины по поручению конгресса США, пришло к выводу, что аренда ледоколов не была оптимальным решением для береговой охраны США, поскольку доступность полярных ледоколов на открытом рынке крайне ограничена. К примеру, с 2010 года известно о продаже только одного тяжелого ледокола. Опыт США по фрахтованию (аренде) полярного ледокола для пополнения запасов антарктической станции Мак-Мердо был проблематичным в двух предыдущих попытках чартера.

В ходе исследования, проведенного в 2019 году, в США пришли к выводу, что не было ни одного доступного для аренды судна, которое «в значительной степени соответствовало бы» эксплуатационным требованиям для ледокольных нужд.

Кроме того, любая аренда должна быть такой, чтобы береговая охрана США обеспечивала укомплектование, обучение экипажа и оснащение судна — принимая на себя все расходы — и в то же время платила за привилегию иметь его, делая такую договоренность сомнительной с финансовой точки зрения перспективой, пишет Defense News.

Меморандум Белого дома принят в контексте большей переориентации национального внимания на Арктику, поскольку потепление вод Мирового океана и таяние льдов открывают более эффективные с точки зрения времени маршруты доставки товаров и предоставляют странам более широкий доступ к природным ресурсам, которые когда-то могли быть недоступными для эксплуатации.

Россия, в частности, дала понять международному сообществу, что у нее есть свои экономические интересы в Арктике, и Москва будет защищать их, даже строя ледоколы с крылатыми ракетами и палубными орудиями для патрулирования полярных вод.

Страна, имеющая 7000 миль арктического побережья, рассматривает этот регион как ключевой в плане обеспечения национальной безопасности государства и как средство к долгосрочному экономическому успеху страны. Президент Владимир Путин в 2017 году оценил минеральные богатства в Арктике в $30 трлн.

На февральских слушаниях в подкомитете конгресса США по транспорту и морской безопасности заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Майкл Мерфи показал, что наращивание военной мощи России в Арктике угрожает северному флангу США и НАТО.

Хотя Россия и сотрудничала с США в миссиях по ликвидации разливов нефти и поисково-спасательных операциях, Мерфи заявил, что с подозрением относится к действиям Москвы, особенно по созданию арктических баз и развертыванию береговых ракетных батарей, РЛС раннего предупреждения и средств противовоздушной обороны.

«У наращивания российской военной мощи в Арктике есть последствия за ее пределами. С геостратегической точки зрения Арктика и Северная Атлантика неразрывно связаны. Арктика предоставляет российским кораблям и подводным лодкам доступ к критически важному с военно-морской точки зрения региону — рубежу Гренландия, Исландия и Соединенное Королевство и проливным зонам, которые играют огромную роль в стратегии НАТО в сфере обороны и сдерживания. Подводные трансатлантические кабели также проходят через эту область»,

— сказал он.

Подобно заботам Вашингтона о свободе судоходства в Южно-Китайском море, которое стало горячей точкой в американо-китайских отношениях, США не согласны с попыткой России заставить грузоотправителей использовать российских лоцманов и ледоколы, и оплатить использование другими странами Северного морского пути, который проходит через исключительную экономическую зону России. Москва вложила значительные средства в ледоколы, чтобы Северный морской путь (СМП) оставался открытым как можно дольше в течение календарного года, и поэтому в Кремле считают СМП чем-то вроде своей платной дороги, пишет Defense News.

«Ограничения России на свободу судоходства по Северному морскому пути несовместимы с международным правом», — заявил Мерфи.

Как ранее писала «Газета.Ru», сегодня в борьбу за Арктику вступают не только страны бассейна Северного Ледовитого океана — США, Россия, Канада, Норвегия, Дания, — но и державы иных регионов, например, КНР. Полярные исследования давно перешли из сферы науки в сферу экономики, что привело к ожесточенному политическому спору между государствами, граничащими с Арктикой.

Вооруженные силы Российской Федерации увеличивают свою военную мощь в Арктике. Москва управляет крупнейшим в мире ледокольным флотом, строит в регионе военные базы, аэродромы, пункты базирования военно-морского флота, совершенствует систему истребительного авиационного и зенитного ракетного прикрытия, модернизирует средства радиолокационной разведки.

Китай также объявил себя «почти арктическим государством», так как он рассчитывает на свою долю триллионов долларов, которая будет извлечена из полезных ископаемых, природного газа, морского рыболовства и торговых путей в регионе.

«Газета.Ru» ранее писала, что причина интереса к Северному морскому пути проста и понятна. Маршрут из Китая в Западную Европу по СМП имеет протяженность около 8,1 тыс. морских миль. Путь через Суэцкий канал длиннее на 2,4 тыс. миль. Если огибать Африку, то надо добавить еще более 4 тыс. миль. Для растущего грузопотока из Европы в Восточную Азию использование СМП сулит существенные прибыли — порядка одного миллиона долларов в расчете на один рейс крупного контейнеровоза.

Таким образом, Арктика становится ареной глобальной конкуренции за транспортные потоки и природные ресурсы глобального значения. Победа останется за той стороной, которая сможет в короткие сроки обеспечить мощное военное присутствие в этом регионе.