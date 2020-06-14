Эрдоган нашел причину для войны с Грецией

Прошедшая неделя была отмечена очередным обострением в греко-турецких отношениях. Хотя в Афинах продолжают заявлять, что не ставят целью военный конфликт с историческим противником, стягивание греческих вооружённых сил к границе двух государств вызвало серьёзную обеспокоенность в Анкаре и мировом сообществе. А также усилило опасения, будто президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , известный своим взрывным темпераментом, может использовать любой недружественный шаг в качестве повода для эскалации. А она по ряду причин вполне соответствует его внутриполитическим интересам, отмечают наблюдатели.

Известия о переброске греческой бронетехники и личного состава к турецкой границе в итоге нашли простое объяснение: ВС страны проводили очередные учения. Манёвры, получившие название Dimaratos Socrates 2020 (в честь прославившегося участника Второй мировой войны Сократиса Димаратоса), были анонсированы давно, но на фоне обострения отношений с Турцией уже не выглядели рутинным событием. Многие восприняли их как сигнал Анкаре, которая ранее заявила о готовности в ближайшее время начать разработку нефти и газа на морских границах Греции

В учениях приняли участие бойцы и техника XXI бронетанковой бригады, включая, помимо прочего, танки Leopard 2A6, зенитно-ракетные комплексы «Тор», самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и ударные вертолёты типа Apache. Основной целью манёвров была заявлена отработка наступательных операций, сообщают греческие СМИ со ссылкой на Генеральный штаб страны.

Мы хотим дать понять, что сделаем всё возможное для защиты наших суверенных прав в максимальной степени, — прокомментировал учения министр обороны Никос Панайотопулос.

Ранее и Афины, и Анкара делали противоречивые заявления, декларируя то готовность дать вооружённый ответ на провокации, то обоюдное нежелание «подогревать» ситуацию.

Однако проведение Грецией Dimaratos Socrates 2020 вполне может накалить обстановку. Портал Ahval News в своём материале высказывает предположение, что турецкий лидер Эрдоган сам заинтересован в конфликте. Такое допущение выглядит вполне обоснованным, учитывая непредсказуемый характер президента и его любовь к смещению общественного внимания с внутренних проблем на внешние «вызовы», будь то кампания в Сирии, обострение отношений с США и т. д. А в самой Турции ситуация для главы государства пока складывается непросто.

Опубликованные в конце недели данные по объёму турецкого промышленного производства за апрель показали, что оно упало на рекордные 31% в годовом исчислении, сообщает Ahval News. Конечно, такое проседание показателей связано, в первую очередь, с пандемией, которая в середине марта затронула и Турцию (и динамика пока негативная: только за 12 июня было зафиксировано свыше тысячи новых заражений). Власти страны пообещали масштабную материальную помощь населению, но этих мер вряд ли будет достаточно для скорого выхода на прежний экономический уровень. Отсутствие притока туристов также сыграло свою роль, в том числе, и в падении курса турецкой лиры, которое, как полагают эксперты, продолжится.

На этом фоне у Эрдогана остаются внешнеполитические факторы, отвлекающие внимание. Во-первых, это рост влияния Турции в Сирии, где некоторые провинции переходят на лиру, а во-вторых, активность в Ливии, куда Анкара, по данным портала Middle East Eye, намерена перебросить истребители F-16.

Однако внутриполитический позитивный эффект от двух этих кампаний, которого сперва смог добиться Эрдоган, в перспективе может сыграть и против него. Поддержка турецким населением зарубежных инициатив властей давно вызывает вопросы. И, судя по всему, в Анкаре это понимают, прикладывая немалые усилия для сохранения авторитета главы государства. Так, в частности, 13 июня ресурс Arab News сообщил, что администрация соцсети Twitter удалила более 7 тысяч фальшивых про-эрдогановских аккаунтов. Одним из направлений их деятельности было создание видимости того, что простые граждане одобряют «трансграничные вмешательства страны, особенно в Сирии и Ливии», подчёркивает портал.

Все эти неблагоприятные для Эрдогана условия диктуют необходимость поиска новых ходов. Поэтому было бы преждевременно исключать, что обострение греко-турецких отношений перейдёт в «горячую» фазу, даже несмотря на иногда декларируемую Афинами и Анкарой сдержанность.