Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине испугались решения США «оставить Европу на съедение России» 

Lenta.ru 9 минут назад
Украина испугалась за «брошенную на съедение РФ Европу»
Фото: РИА Новости
Восточная Европа находится на «первой линии противостояния» с Москвой, поэтому возможное сокращение присутствия американских военных в Германии может «оставить Европу на съедение России», пишет Defense Express.
Тем не менее в украинском агентстве полагают, что до этого не дойдет по нескольким причинам.
Во-первых, несмотря на возможное сокращение, американцы в законсервированном состоянии могут оставить в Германии инфраструктуру и военную технику, которые при необходимости будут оперативно задействованы. Во-вторых, должна увеличиться численность американских войск в Польше.
Кроме того, в Defense Express отмечают, что вывод военных из Германии невыгоден последней в социально-экономическом аспекте, поскольку на американских базах в ФРГ работают свыше 12 тысячи немецких граждан. В агентстве полагают, что американские и немецкие власти найдут компромисс в этом вопросе.
«Переформатирование американской группировки в Европе с частичным сокращением персонала не следует рассматривать как потерю возможностей или месседж для Кремля. Сохраняется общий тренд в усилении сил и средств НАТО, в том числе стран-членов, на восточной границе альянса. Это не только увеличение присутствия американских войск в Румынии, Польше и странах Балтии, но и рост расходов на оборону, наращивание сил и средств, пересмотр национальных стратегий и доктрин», — говорится в публикации.
В агентстве уверяют, что российский Генштаб отдает себе отчет в существовании таких тенденций.
В июне Defense Express сообщило, что Украина решилась вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с противокорабельными ракетами Р-360.
В том же месяце в агентстве заявили, что ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress способно ударить по России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства.
Бывший заместитель главкома Военно-воздушных сил России, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, комментируя это, отметил, что системы противовоздушной обороны страны способны сбивать до 90 процентов целей, включая дальние бомбардировщики.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Последние новости
Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России
Комментарии 1
Армия , Войска , Оружие , Айтеч Бижев , НАТО , Германия , Москва , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военную базу США обстреляли в Багдаде
Военную базу США обстреляли в Багдаде
Раненый на Невском проспекте студент умер
Раненый на Невском проспекте студент умер
Названо число умерших с коронавирусом в Москве
Названо число умерших с коронавирусом в Москве
Латынина извинилась
Латынина извинилась
Успенская создаст петицию в поддержку Ефремова
Успенская создаст петицию в поддержку Ефремова
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение