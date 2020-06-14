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В Москве началась первая репетиция парада Победы 

Lenta.ru и ещё 24 1 час назад
В Москве началась первая репетиция парада Победы
Фото: Telegram-канал «Подъем»
В Москве началась первая репетиция парада Победы, который в этом году пройдет 24 июня. В центре столицы прошла пешая тренировка экипажей боевой техники, передает Telegram-канал «Подъем».
Как сообщает Минобороны, механики-водители и командиры экипажей машин проходят по маршруту следования колонны, чтобы изучить его. С 21:00 в центре перекрыто несколько улиц, в том числе часть Тверской. Ближайшие станции метро работают только на выход и пересадку.
Ранее был опубликован полный список глав государств, которые уже подтвердили свое присутствие на параде Победы в Москве. Это 12 лидеров, большинство из стран-членов СНГ.
В конце мая президент Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начнется в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.
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Армия , Новости Москвы , Владимир Путин
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