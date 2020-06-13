Военную базу США обстреляли в Багдаде

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Телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что объект под Эт-Таджи подвергся ракетному обстрелу.

«До сих пор не ясно, есть ли пострадавшие или материальный ущерб», — передаёт СМИ слова источника.

Кроме того, согласно данным телеканала Al Arabiya, две ракеты типа «катюша» упали на территорию военной базы.

В марте территория базы Таджи подвергалась ракетному обстрелу. Тогда погибли трое человек, ещё 12 пострадали. В ответ США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Власти страны осудили атаку американцами, заявив, что она «нарушает принцип сотрудничества».