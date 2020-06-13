Около 5000 военнослужащих вылечили коронавирус в РФ

В России от коронавируса выздоровели ещё около пяти тысяч военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ в опубликованном на сайте бюллетене.
«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 118 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4 947 человек», — заявили в ведомстве.
При этом общее число гражданских сотрудников, вылечившихся от COVID-19 достигло 550 человек.
На 13 июня Министерство обороны зафиксировало 1524 случая заражений коронавирусом среди военнослужащих. В подведомственных вузах было зарегистрировано 360 случаев, в том числе среди курсантов и слушателей, и 271 — среди гражданских.