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В России от коронавируса выздоровели ещё около пяти тысяч военнослужащих 

Говорит Москва и ещё 2 1 час назад
Около 5000 военнослужащих вылечили коронавирус в РФ
Фото: ТАСС
В России от коронавируса выздоровели ещё около пяти тысяч военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ в опубликованном на сайте бюллетене.
«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 118 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4 947 человек», — заявили в ведомстве.
При этом общее число гражданских сотрудников, вылечившихся от COVID-19 достигло 550 человек.
На 13 июня Министерство обороны зафиксировало 1524 случая заражений коронавирусом среди военнослужащих. В подведомственных вузах было зарегистрировано 360 случаев, в том числе среди курсантов и слушателей, и 271 — среди гражданских.
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Армия , Министерство обороны
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