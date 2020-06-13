Около 5000 военнослужащих вылечили коронавирус в РФ

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России от коронавируса выздоровели ещё около пяти тысяч военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ в опубликованном на сайте бюллетене.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 118 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4 947 человек», — заявили в ведомстве.

При этом общее число гражданских сотрудников, вылечившихся от COVID-19 достигло 550 человек.