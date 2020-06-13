Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп рассказал о «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете США 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Трамп рассказал о «самой быстрой в мире» ракете США
Фото: Reuters
Новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале Белого дома.
По словам Трампа, ракета движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты в мире. Он также рассказал о строительстве новых кораблей, реактивных истребителей, вертолетов, танков и реактивных ракет. Глава государства не уточнил, когда будет готова новейшая гиперзвуковая ракета.
В конце мая Трамп также объявил, что у США в скором времени появятся «величайшие вооружения» в истории. «Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения», — заявил Трамп. По его словам, он уже ознакомился с разработками. Однако американский лидер не стал рассказывать, о каком типе новых вооружений идет речь.
В середине мая американский лидер заявлял, что страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства.
«Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз», — подчеркнул американский лидер.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Последние новости
Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России
Комментарии
Армия , В мире , Войска , Оружие , США , Дональд Трамп , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем
«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение