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В США объяснили, почему России стоит опасаться вторжения НАТО 

Профиль и ещё 10 2 часа назад
«России стоит бояться вторжения НАТО»
Фото: Reuters
У России имеются все основания опасаться вторжения НАТО, поскольку за последние столетия она подвергалась нападениям со стороны Германии, Франции, Польши, Швеции и даже США. Об этом в журнале The National Interest рассказал американский публицист Питер Сучиу.
По его словам, сегодня большинство американцев могут счесть угрозу НАТО для РФ надуманной, однако Москва уже давно фиксирует высокий уровень активности альянса рядом со своими границами. Сучиу отметил, что после распада СССР Россия является более уязвимой во многих смыслах по сравнению с бывшими сателлитами, включая Венгрию, Польшу, Румынию, а также Словакию и Чехию, которые, к тому же, сейчас входят в НАТО. Именно поэтому не должно вызывать удивление то, что Москва усиливает свои армию и флот, разрабатывает новую военную технику и регулярно проводит учения, заключил эксперт.
Ранее стало известно, что НАТО предоставила Украине статус партнера с расширенными возможностями. Однако в заявлении представителя организации Оаны Лунгеску подчеркивается, что это «не означает никаких решений по вопросу членства в альянсе».
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Комментарии 89
Армия , Войска , Оружие , США , НАТО , The National Interest , Москва
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