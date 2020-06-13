Иран нашел в докладе генсека ООН неверную информацию

К сожалению, в докладе генерального секретаря ООН об исполнении резолюции 2231 Совета Безопасности имеется ряд серьёзных недостатков, неточностей и противоречий, касающихся так называемой связи Ирана с экспортом оружия или его компонентов, которые использовались в нападениях на Саудовскую Аравию, — привели сообщение представительства в РИА Новости.

В докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщалось об «иранском происхождении» оружия, которое применялось при атаках на нефтяные объекты и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, сообщал NEWS.ru ранее.