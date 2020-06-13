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Миссия Ирана при ООН заявила, что в докладе генсека неверная информация 

News.ru 48 минут назад
Иран нашел в докладе генсека ООН неверную информацию
Фото: www.unmultimedia.org
Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что доклад генерального секретаря организации Антониу Гутерриша содержит «ряд неточностей и противоречий», которые касаются якобы связи Ирана с атаками в Саудовской Аравии.
К сожалению, в докладе генерального секретаря ООН об исполнении резолюции 2231 Совета Безопасности имеется ряд серьёзных недостатков, неточностей и противоречий, касающихся так называемой связи Ирана с экспортом оружия или его компонентов, которые использовались в нападениях на Саудовскую Аравию, — привели сообщение представительства в РИА Новости.
В докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщалось об «иранском происхождении» оружия, которое применялось при атаках на нефтяные объекты и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, сообщал NEWS.ru ранее.
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Армия , В мире , Войска , Антониу Гутерриш , ООН , РИА Новости , Иран , Саудовская Аравия
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