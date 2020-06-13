Есть основания: Россия опасается вторжения НАТО

Швеции, Польши, России есть основания опасаться вторжения НАТО , ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии Франции и даже США . Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.

Он отметил, что сейчас американцы в большинстве своем могут счесть надуманной угрозу НАТО для России, но Москва уже давно фиксирует высокий уровень военной активности альянса у своих границ.

Как считает автор материала, после окончания холодной войны и распада Советского Союза Россия во многих смыслах является более уязвимой по сравнению с многими бывшими сателлитами, включая Польшу, Венгрию Румынию , а также Чехию и Словакию, которые сейчас входят в состав НАТО. Поэтому неудивительно, что Москва усиливает армию и флот, регулярно проводит военные учения и разрабатывает новую военную технику, в том числе танки Т-14 "Армата" и сверхзвуковые подводные ракеты.

По его словам, в апреле-мае в разы увеличилось количество полетов американских стратегических бомбардировщиков. Впервые дальняя авиация США пролетела над территорией Украины.

Растет активность НАТО в Арктике. Впервые с окончания холодной войны, к тому же, как подчеркивают в Генштабе ВС РФ, накануне празднования 75-летия Победы в Баренцевом море прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО.

Продолжает НАТО наращивать инфраструктуру ПРО в Польше, а также модернизирует РЛС "Глобус-3" на севере Норвегии "для расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской территории".