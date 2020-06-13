Есть основания: Россия опасается вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.
Он отметил, что сейчас американцы в большинстве своем могут счесть надуманной угрозу НАТО для России, но Москва уже давно фиксирует высокий уровень военной активности альянса у своих границ.
Как считает автор материала, после окончания холодной войны и распада Советского Союза Россия во многих смыслах является более уязвимой по сравнению с многими бывшими сателлитами, включая Польшу, Венгрию и Румынию, а также Чехию и Словакию, которые сейчас входят в состав НАТО. Поэтому неудивительно, что Москва усиливает армию и флот, регулярно проводит военные учения и разрабатывает новую военную технику, в том числе танки Т-14 "Армата" и сверхзвуковые подводные ракеты.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что Москва фиксирует высокий уровень активности Соединенных Штатов и их союзников по НАТО вблизи российских границ.
По его словам, в апреле-мае в разы увеличилось количество полетов американских стратегических бомбардировщиков. Впервые дальняя авиация США пролетела над территорией Украины.
Растет активность НАТО в Арктике. Впервые с окончания холодной войны, к тому же, как подчеркивают в Генштабе ВС РФ, накануне празднования 75-летия Победы в Баренцевом море прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО.
Продолжает НАТО наращивать инфраструктуру ПРО в Польше, а также модернизирует РЛС "Глобус-3" на севере Норвегии "для расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской территории".
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Россия является соседом НАТО, и организации необходимо вести диалог с Москвой, в частности, в вопросе контроля над вооружениями.