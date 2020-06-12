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СМИ: Турция планирует создать две военные базы в Ливии 

Моя Москва.онлайн и ещё 2 51 минуту назад
Раскрыты военные планы Турции в Ливии
Фото: Reuters
Турция готовится к созданию двух постоянных военных баз на территории Ливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Yeni Safak.
По информации источника, правительство национального согласия Ливии рассматривает вопрос о предоставлении Турции авиабазы Аль-Ватия.
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Уточняется, что там Анкара планирует развернуть системы ПВО и боевые беспилотники.
По предварительным данным, вторая база может быть создана в порту Мисрата, где будут дислоцированы корабли ВМС Турции.
Также в газете отметили, что Турция может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне Ливии.
Ранее некоторые СМИ писали, что Турция считает целесообразным присутствие своих ВМС в этом регионе. Это связано с обострением отношений с Грецией.
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Армия , Ливия , Турция
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