Раскрыты военные планы Турции в Ливии

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Турция готовится к созданию двух постоянных военных баз на территории Ливии . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Yeni Safak.

По информации источника, правительство национального согласия Ливии рассматривает вопрос о предоставлении Турции авиабазы Аль-Ватия.

Уточняется, что там Анкара планирует развернуть системы ПВО и боевые беспилотники.

По предварительным данным, вторая база может быть создана в порту Мисрата, где будут дислоцированы корабли ВМС Турции.

Также в газете отметили, что Турция может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне Ливии.

Ранее некоторые СМИ писали, что Турция считает целесообразным присутствие своих ВМС в этом регионе. Это связано с обострением отношений с Грецией.