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Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке 

РИА Новости 29 минут назад
Загорелась французская атомная подлодка
Фото: РИА Новости
Пожар вспыхнул в пятницу на атомной подводной лодке, пришвартованной на военно-морской базе во французском Тулоне, угрозы радиационного заражения нет, сообщает Морская префектура Средиземноморья.
Инцидент произошёл на подлодке Perle, относящейся к классу "Рюби" (Rubis). Она была заложена в 1987, а введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года АПЛ находилась в Тулоне на техобслуживании. В результате пожара никто не пострадал.
"Дым, вызванный пожаром на Perle, не радиоактивен. Никакого ядерного топлива на борту нет. Напоминаем, что на все территории Франции установлены датчики, способные зафиксировать любую аномалию, связанную с радиоактивностью", — отмечает ведомство.
Борьбой с огнём на подлодке занимаются местные пожарные расчеты, а также прибывшие им на подмогу огнеборцы из Марселя.
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Комментарии 3
Армия , Происшествия , Тулон , Франция
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