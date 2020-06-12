Загорелась французская атомная подлодка

Пожар вспыхнул в пятницу на атомной подводной лодке, пришвартованной на военно-морской базе во французском Тулоне , угрозы радиационного заражения нет, сообщает Морская префектура Средиземноморья.

Инцидент произошёл на подлодке Perle, относящейся к классу "Рюби" (Rubis). Она была заложена в 1987, а введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года АПЛ находилась в Тулоне на техобслуживании. В результате пожара никто не пострадал.

"Дым, вызванный пожаром на Perle, не радиоактивен. Никакого ядерного топлива на борту нет. Напоминаем, что на все территории Франции установлены датчики, способные зафиксировать любую аномалию, связанную с радиоактивностью", — отмечает ведомство.

BREAKING: A "fairly serious" fire has broken out onboard French nuclear submarine Perle at Toulon naval base. https://t.co/LSO2ScsVIZ— UK Defence Journal (@UKDefJournal) June 12, 2020

Борьбой с огнём на подлодке занимаются местные пожарные расчеты, а также прибывшие им на подмогу огнеборцы из Марселя.