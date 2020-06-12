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Эксперт рассказал о российском «оружии для захвата» Арктики 

Ирина Лебедева 1 час назад
Названо самое мощное российское оружие в Арктике
Фото: РИА Новости
Эксперт The National Interest Калеб Ларсон рассказал, что в мире растет потребность в ледоколах.
«Любой стране, проявляющей интерес к Арктике, придется ломать лед. Победу одержит тот, кто доберется туда первым. А у Москвы есть большие преимущества», цитируют его слова РИА Новости.
Он считает, что у России есть мощное «оружие», которое позволит ей «захватить» Арктические просторы.
Это — атомные ледоколы типа «Арктика». Это судно разработано еще в 70-х годах.
Конструкция корпуса у него двойная: первый слой предназначен для того, чтобы ломать лед. Затем промежуток, заполненный балластом — морской водой и второй еще более прочный слой.
Ледоколы не таранят льды. Судно с форштевнем особой формы как бы вползает на слой льда и ломает его под собственной тяжестью. «Арктика» справляется со льдом трехметровой толщины.
Также при необходимости ледокол может прицельно бить лед струями горячего пара.
Благодаря ядерной установке все три гребных винта корабля могут работать сколь угодно долго.
Возможности его ограничиваются только «человеческим фактором» — продовольствием и прочими необходимыми для команды вещами.
Как ранее сообщал «Рамблер», Дональд Трамп потребовал разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики.
Об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом США и направленном его администрации.
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Армия , Дональд Трамп , РИА Новости , The National Interest , Москва
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