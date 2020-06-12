«Уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд

Оперативно-тактические многоцелевые беспилотники Bayraktar TB2 турецкой компании Baykar Makina налетали 200 тысяч часов, сообщает в Twitter их производитель. Там же отмечается, что данный показатель является рекордным для турецкой авиационной промышленности.

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

В мае Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.

В январе канал ImageSatIntl. в Twitter разместил спутниковые снимки почти готового первого турецкого авианосца Anadolu, строительство которого ведется при поддержке испанской компании Navantia на стамбульской верфи Sedef.