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Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд 

Lenta.ru 1 час назад
Оперативно-тактические многоцелевые беспилотники Bayraktar TB2 турецкой компании Baykar Makina налетали 200 тысяч часов, сообщает в Twitter их производитель. Там же отмечается, что данный показатель является рекордным для турецкой авиационной промышленности.
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
В мае Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства.
Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.
В январе канал ImageSatIntl. в Twitter разместил спутниковые снимки почти готового первого турецкого авианосца Anadolu, строительство которого ведется при поддержке испанской компании Navantia на стамбульской верфи Sedef.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие
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