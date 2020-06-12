Тактическое учение полка ВДВ попало на видео 

Ярославской области прошли парашютно-десантные учения Костромского полка ВДВ. Отрабатывалась стрельба из БМД-2 в ночное время с применением ночных прицелов, вождение боевой техники и метание ручных гранат.

БМД-2 — это советско-российская боевая гусеничная плавающая машина. Создана на базе БМД-1, предназначена для использования в воздушно-десантных войсках и десантирования парашютным или посадочным способом с военно-транспортного самолёта типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76. Принята на вооружение в 1985 году. БМД-2 оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным и курсовым 7,62-мм пулеметами ПКТ, а также противотанковым ракетным комплексом 9М111 «Фагот» или 9М113 «Конкурс».