Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США назвали Россию самой подготовленной к «захвату» Арктики 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россию назвали подготовленной к «захвату» Арктики
Фото: globallookpress.com
Россия относится к числу стран, которые лучше всех подготовлены к захвату Арктики благодаря наличию ледоколов, пишет The National Interest, останавливаясь подробнее на атомных ледоколах типа «Арктика».
Издание напоминает, что первый ледокол типа «Арктика» построили в начале 1970-х годов, на воду было спущено шесть судов. У «Арктики» двойной корпус, а толстая стальная обшивка позволяет ему ломать лед, сохраняя в целости корпус. Пространство между ними служит полостью для размещения балласта в виде морской воды, пишет National Interest.
Уникальной частью называется форштевень российских ледоколов — не узкий и заостренный, как у других суден, что идет ему только на пользу. Закругленная форма форштевня позволяет ему наползать на лед и ломать его сверху. Ледокол по сути садится на лед и сидит на нем, пока он не поддастся. Удается ломать лед толщиной в два-три метра.
В статье описывается также ядерная силовая установка ледокола, благодаря которой «Арктика» обладает практически неограниченной дальностью хода и не нуждается в дозаправке.
Издание пишет, что любой стране, проявляющей интерес к Арктике, придется ломать лед, и победу одержит тот, кто доберется туда первым. А у Москвы в этом есть большие преимущества.
Отметим, что на этой неделе президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Он поручил построить по меньшей мере три тяжелых ледокола, а до тех пор изучить возможность аренды ледоколов на ближайшие годы у партнеров.
В ноябре 2019 года американские СМИ писали, что Россия лидирует в гонке вооружений в пределах Северного полярного круга, оставив Соединенные Штаты позади.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В России ответили на призыв украинского депутата направить ядерные бомбы на Москву В России ответили на призыв украинского депутата направить ядерные бомбы на Москву Действия Китая в Средней Азии привлекли внимание российских военных Действия Китая в Средней Азии привлекли внимание российских военных Пушков отреагировал на решение Румынии признать Россию врагом Пушков отреагировал на решение Румынии признать Россию врагом
Комментарии 21
Армия , Дональд Трамп , The National Interest , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
«Его нельзя сажать в тюрьму»: За Ефремова вступились
«Его нельзя сажать в тюрьму»: За Ефремова вступились
СМИ: в машине Ефремова могла находиться молодая актриса
СМИ: в машине Ефремова могла находиться молодая актриса
«MH17 сбили намеренно»
«MH17 сбили намеренно»
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение