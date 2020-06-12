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США выделят Украине $250 миллионов военной помощи 

ТК «Звезда» и ещё 1 35 минут назад
Основной целью поступлений, по заявлению Соединенных Штатов, является помощь в раскрытии полного потенциала страны.
Соединенные Штаты Америки планируют оказать Украине военную помощь в виде предоставления государству 250 миллионов долларов.
Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте военного ведомства США.
Предоставляемые денежные средства, по замыслу американской стороны, будут предназначены для финансирования дополнительной подготовки военных сил, приобретения снаряжения и проведения обучения кадров с целью укрепления украинского потенциала.
В сообщении подчеркивается, что Украина является «ключевым партнером США» на «переднем крае конкуренции с Россией».
Ранее на Украине заявили, что в стране были успешно проведены испытания новых крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».
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Армия , Видео , В мире , Пентагон , США
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