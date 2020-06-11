Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наемников Хафтара обвинили в сжигании пленных живьем 

Lenta.ru 51 минуту назад
Наемников Хафтара обвинили в сжигании пленных живьем
Фото: РИА Новости
Наемники Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заживо сжигают или закапывают пленных, заявил глава МВД страны Фетхи Башаги. Его слова передает агентство Anadolu.
Он рассказал, что армия правительства национального согласия (ПНС) нашла в Тархуне печь, в которой, предположительно, и происходили убийства. Также в этом районе обнаружено несколько массовых захоронений. Ссылаясь на слова местных жителей, Башаги утверждает, что в выкопанные могилы скинули десятки заключенных.
Глава МВД призвал привлечь к международному суду Хафтара и его сторонников и заявил, что никто не должен пытаться скрыть их преступления.
Накануне, 10 июня, ПНС Ливии нанесло серию авиаударов по сторонникам Хафтара в городе Сирт. Пресс-секретарь Генштаба правительства заявлял, что они не откажутся от заявленной цели и вернут контроль над Сиртом легитимному правительству Ливии.
ПНС Ливии не раз обвиняло Россию в поддержке армии Хафтара. Так, 8 июня, в Ливии заявили, что в сожженной мечети в районе города Айн Зара, недалеко от Триполи, нашли надписи «Зенит чемпион», 14/88 и банку от тушенки. Утверждалось, что следы оставили наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что, если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы государства и не финансируются Москвой.
Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия Хафтара заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время она борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Последние новости
Дефицит бюджета США рекордно вырос Дефицит бюджета США рекордно вырос В Москве таксист сбил гнавшегося за нарушителем гаишника на мотоцикле В Москве таксист сбил гнавшегося за нарушителем гаишника на мотоцикле Полицейские в США пожаловались на ненависть и неблагодарность американцев Полицейские в США пожаловались на ненависть и неблагодарность американцев
Комментарии
Армия , Владимир Путин , Генштаб , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Ефремов пытался покончить с собой
Ефремов пытался покончить с собой
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение