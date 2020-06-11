Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) находился в радиостудии штаб-квартиры альянса в Брюсселе . Из-за пандемии коронавируса интервью проводилось по телефону. День Столтенберга полностью расписан, поэтому беседа не продлилась ни на секунду дольше, чем было запланировано: ровно 30 минут.

«Вельт»: Господин Столтенберг, по неподтвержденным сообщениям, Вашингтон намеревается вывести из Германии 9,5 тысяч солдат из размещенных там в данный момент 34,5 тысяч. Правительство ФРГ пока проинформировано не было. Вы что-нибудь знаете об этом?

Йенс Столтенберг: В понедельник у меня состоялся телефонный разговор с президентом Трампом — подобные телефонные разговоры я провожу регулярно со всеми руководителями государств и правительство стран-членов НАТО. Данный разговор был продолжением уже имевшей место беседы, в которой речь шла о роли НАТО на Ближнем Востоке и о возможностях укрепления иракских вооруженных сил с целью предотвратить возрождение ИГИЛ*. Еще одной темой беседы была образовательная программа НАТО в В понедельник у меня состоялся телефонный разговор с президентом Трампом — подобные телефонные разговоры я провожу регулярно со всеми руководителями государств и правительство стран-членов НАТО. Данный разговор был продолжением уже имевшей место беседы, в которой речь шла о роли НАТО на Ближнем Востоке и о возможностях укрепления иракских вооруженных сил с целью предотвратить возрождение ИГИЛ*. Еще одной темой беседы была образовательная программа НАТО в Афганистане . Как всегда, мы говорили и о военном присутствии американцев в Европе.

Я не буду комментировать сообщения средств массовой информации. Но в целом могу сказать, что военное присутствие американцев в Европе во все прошедшие десятилетия соответствовало актуальной ситуации. После окончания холодной войны оно уменьшилось, но в последние годы Соединенные Штаты вновь усилили свое военное присутствие, и не только в Германии.

Например, американцы взяли на себя руководство частями НАТО в Польше , обеспечили присутствие в Румынии Норвегии , участвуют в ротации частей альянса в Прибалтике и размещают корабли, оснащенные системами противоракетной обороны, в Испании . Кроме того мы видим, что американцы проводят в Европе больше учений и в большей степени представлены в воздухе и на море. Тем самым они вносят решающий вклад в европейскую безопасность.

— Крупные экономические державы Азии, такие как Индия, Индонезия и Филиппины, из-за кризиса с коронавирусом пересматривают или даже сокращают расходы на оборону. В государствах НАТО подобная тема обсуждается?

— Я вижу спад конъюнктуры в странах-членах альянса и знаю, что им необходимо увеличить расходы во многих областях, чтобы этот спад компенсировать. Но проблема в том, что угрозы и вызовы в сфере безопасности, имевшиеся до кризиса, во время пандемии не уменьшились, а наоборот, увеличились.

— Что вы имеете в виду?

Россия продолжает вооружаться, глобальный баланс сил смещается из-за усиления Китая, террористическая организация ИГИЛ* вновь активно пытается отвоевать утраченные позиции в Сирии и Ираке. Поэтому нам необходимо и дальше вкладывать достаточно средств в безопасность.

— Задача, согласно которой все страны-члены должны будут с 2024 года вносить в бюджет НАТО по 2% ВВП, все еще актуальна?

— Это решение было единогласно принято всеми руководителями государств и правительств НАТО в 2014 году и еще раз подтверждено на саммите Альянса в декабре 2019 года. Почему? Мы живем в мире, который стал менее безопасным.

— Да, но экономические условия драматическим образом изменились.

— Конечно, пандемия covid-19 создала большие проблемы. Еще до пандемии правительства прилагали все усилия для решения приоритетных задач в таких областях, как здравоохранение, образование и оборона. Все эти темы очень важны и сложны для политиков. Но тем не менее все партнеры по НАТО постоянно подтверждали свое решение относительно двухпроцентного взноса. В последний раз это произошло во время нашей встречи в Лондоне в декабре прошлого года. Потому что мир и стабильность — это основа нашего благосостояния.

Без безопасности невозможна стабильная экономика. Кроме того, очень важна помощь военного персонала во время кризисов. Это показывает и кризис, вызванный коронавирусом: военные помогали в эти недели при транспортировке пациентов и медицинского оборудования, солдаты оказывали содействие при контроле на границах и при возведении мобильных госпиталей.

— Две недели назад Совет Европы указал на опасность, что после коронавируса использование биологического оружия станет более вероятным. Как к этому готовится НАТО? Может ли в будущем вирус стать элементом ведения войны?

— Сначала уточним: нет доказательств того, что коронавирус был создан человеком. Но covid-19 демонстрирует потенциальную опасность применения биологического оружия. Особое значение в связи с этим приобретает оптимизация обмена информацией между спецслужбами. Мы должны учитывать возможное применение биологического оружия. И это доказывает, насколько важно инвестировать в разведку биологического оружия и в борьбу с ним.

— Кто может использовать подобное оружие?

— Опасность может исходить как от государственных служб, так и от террористов.

— Есть ли у НАТО информация о том, что Москва и Пекин пытаются использовать кризис с коронавирусом в военной области?

— Имели место многочисленные попытки распространения дезинформации с целью посеять раздор среди наших стран. Союзников по НАТО обвиняли в том, что они несут ответственность за возникновение пандемии. Из России поступали леденящие кровь сообщения, согласно которым войска НАТО в прибалтийских государствах массово инфицированы коронавирусом, это чистая ложь. Появилось также письмо, написанное от моего имени, в котором утверждалось, что союзники, включая Германию, выводят свои ротируемые войска из Литвы, что тоже неправда.

— Согласно последним исследованиям государственного Института политики безопасности Швеции, Россия значительно усилила свою боеспособность. Это так?

— Мы не видим непосредственной опасности для кого-либо из наших союзников, в том числе и для Германии. Но мы видим, что Россия усиленно инвестирует в модернизацию вооруженных сил. Это и ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками, такие как 9М729, которые могут поразить любую цель в Европе. Эти ракеты трудно обнаружить, время предупреждения об их приближении очень короткое. Они могут долететь до европейских столиц, в том числе до Берлина.

Эти ракета нарушают договор о ракетах средней дальности и стали причиной денонсации этого договора, который имел исключительное значение для безопасности Европы. Мы сожалеем, что процесс развивается таким образом.

— Каким оружием, помимо 9М729, располагает Россия?

— Ракеты большой дальности, ракеты воздушного базирования, беспилотники, мощное кибероружие, а также новая военная доктрина. И тот факт, что Москва уже четко не разделяет ведение войны обычным и ядерным оружием. Мы видели, что Россия готова применять военную силу против соседей — Украины и Грузии.

Мы видели также, что Россия проводит серьезные кибератаки. Недавно Германия подтвердила, что Россия несет ответственность за кибератаку на германский бундестаг. Россия проявляет активность в Арктике, усиливает свое присутствие в бассейне Средиземного моря, ее войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО. Поэтому нам придется и в будущем вкладывать деньги в устрашение и оборону.

— Возможно ли, по-вашему, что НАТО окажет содействие морской миссии ЕС «Ирини», контролирующей соблюдение эмбарго на поставку оружия в Ливию, несмотря на протесты Анкары?

— У НАТО и ЕС одна цель: поддержать ООН в мирном и политическом решении кризиса в Ливии. Альянс поддерживал операцию «София» Европейского союза, в данный момент мы изучаем, как можем помочь морской миссии ЕС «Ирини».

— Вы не могли рассказать об этом подробнее? Каким может быть это сотрудничество в открытом море?

— Думаю, что пока рано строить предположения по этому поводу.

* запрещенная в РФ террористическая организация