Турция провела крупные учения в Средиземном море

Вооруженные силы Турции провели масштабные учебные маневры в международных водах Средиземного моря, сообщило в субботу минобороны республики.

"Одиннадцатого июня были проведены маневры в Средиземном море с участием наших военно-воздушных и военно-морских сил с целью улучшения выполнения дальних оперативных задач. В ходе маневров, продолжавшихся около восьми часов, были отработаны элементы совместных действий ВМС и ВВС. Поставленные задачи успешно выполнили команды 8 фрегатов и корветов, поддержку им оказывали 17 военных самолетов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь зоны маневров под командованием Центра совместных операций ВС Турции составила около 200 квадратных километров. В ходе учений была также отработана дозаправка самолетов топливом над морем.