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Турция провела крупные военные учения в Средиземном море 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
Турция провела крупные учения в Средиземном море
Фото: ВМФ Турции
Вооруженные силы Турции провели масштабные учебные маневры в международных водах Средиземного моря, сообщило в субботу минобороны республики.
"Одиннадцатого июня были проведены маневры в Средиземном море с участием наших военно-воздушных и военно-морских сил с целью улучшения выполнения дальних оперативных задач. В ходе маневров, продолжавшихся около восьми часов, были отработаны элементы совместных действий ВМС и ВВС. Поставленные задачи успешно выполнили команды 8 фрегатов и корветов, поддержку им оказывали 17 военных самолетов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь зоны маневров под командованием Центра совместных операций ВС Турции составила около 200 квадратных километров. В ходе учений была также отработана дозаправка самолетов топливом над морем.
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Армия , Гражданская война , Министерство обороны , Турция
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