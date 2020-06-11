Самолеты Израиля нарушили границы Ливана

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Четыре истребителя израильских ВВС нарушили воздушные границы Ливана и появились в небе над Бейрутом . Об этом со ссылкой на заявление ливанского армейского командования сообщила в четверг телестанция Al-Manar. По ее информации, самолеты появились со стороны моря над южными окраинами города и проследовали вдоль побережья на север страны.

Ранее они совершили разведывательные полеты над южными областями и горными районами Шуф, Алей и Баабда. Одновременно было зафиксировано нарушение катерами израильских ВМС морской границы Ливана у мыса Эн-Накура.

Ливан неоднократно направлял в Совет Безопасности ООН жалобы, обвиняя Израиль в нарушении своего суверенитета, в том числе с целью нанесения ракетных ударов по военным объектам на территории соседней Сирии. По словам главы МИД республики Насифа Хитти, "эти израильские вторжения являются откровенным попранием резолюций международного сообщества и ставят под угрозу всеобщий мир и безопасность".

3 июня премьер-министр Ливана Хасан Диаб , выступая перед послами пяти государств — постоянных членов СБ ООН, сообщил, что Израиль в 2019 году 2 551 раз нарушил ливанский суверенитет. По его словам, с начала 2020 года израильские ВВС "вторгались свыше 250 раз в воздушное пространство Ливана, было зафиксировано 374 нарушения на земле и 386 на море".

Командование Временных сил ООН в Ливане считает полеты израильской авиации нарушением резолюции 1701 СБ ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.