Полковник Воздушных сил Украины погиб

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Полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Романов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, трагедия произошла 10 июня. ДТП унесло жизни Николая Романова и его жены Татьяны.

«Всю свою жизнь он посвятил службе в Вооруженных силах, но, к сожалению, она трагически оборвалась на 55-м году…», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования родственникам погибших, подчеркнув, что «разделяют их боль».

«Рамблер» писал, что ранее в Донбассе умер командир танковой бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков. Он был награжден посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени.