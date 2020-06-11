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В ДТП погиб полковник Воздушных сил Украины 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Полковник Воздушных сил Украины погиб
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook
Полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Романов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
По данным Командования Воздушных сил ВСУ, трагедия произошла 10 июня. ДТП унесло жизни Николая Романова и его жены Татьяны.
«Всю свою жизнь он посвятил службе в Вооруженных силах, но, к сожалению, она трагически оборвалась на 55-м году…», — говорится в сообщении.
В ведомстве выразили соболезнования родственникам погибших, подчеркнув, что «разделяют их боль».
«Рамблер» писал, что ранее в Донбассе умер командир танковой бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков. Он был награжден посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени.
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Армия , Украина , Николай Романов
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