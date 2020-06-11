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Полковник Воздушных сил Украины погиб в ДТП 

ИА Regnum 27 минут назад
Полковник Воздушных сил Украины погиб
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook
На Украине в автокатастрофе погиб полковник Воздушных сил Украины Николай Романов вместе с женой, сообщила 11 июня пресс-служба командования Воздушных сил на своей странице в социальной сети Facebook.
«10 июня 2020 года, в смертельном ДТП погибли полковник Романов Николай Вадимович и его жена Романова Татьяна Михайловна», — сказано в сообщении.
Погибшему было 55 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе скончался командир первой отдельной танковой Северской бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков.
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Армия , Украина , Николай Романов , Татьяна Романова
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