Полковник Воздушных сил Украины погиб

На Украине в автокатастрофе погиб полковник Воздушных сил Украины Николай Романов вместе с женой, сообщила 11 июня пресс-служба командования Воздушных сил на своей странице в социальной сети Facebook.
«10 июня 2020 года, в смертельном ДТП погибли полковник Романов Николай Вадимович и его жена Романова Татьяна Михайловна», — сказано в сообщении.
Погибшему было 55 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе скончался командир первой отдельной танковой Северской бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков.
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