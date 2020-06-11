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Бомбардировщики Балтфлота уничтожили корабли условного противника 

Российская Газета 1 час назад
Су-24 Балтфлота уничтожили корабли «противника»
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Плановые тренировки морской авиации Балтийского флота прошли в морских полигонах в Калининградской области. В учениях было задействовано более десяти самолетов.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.
Пилоты бомбардировщиков вылетели в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки под прикрытием звена истребителей Су-27. Затем они атаковали мишени, имитирующие отряд кораблей условного противника.
Мероприятия боевой подготовки сил Балтийский флот проводит на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран НАТО BALTOPS 2020. В них участвуют 17 стран-членов и 2 страны-партнера альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, а также около трех тысяч военнослужащих.

Между тем

Накануне в Калининградской области начались тренировки спасательных парашютно-десантных групп Балтийского флота. Военнослужащие выполняют парашютные прыжки с самолета Ан-26 по наиболее сложным видам подготовки, в том числе — десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400-200 метров), а также в сложных метеоусловиях, в условиях ограниченной видимости и порывов ветра, с приземлением на неподготовленную площадку.
На таких тренировках спасатели учатся находить условно потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях и ситуациях. В рамках этих занятий в летнем периоде обучения будет совершено более ста прыжков с парашютом.
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Комментарии
Армия , НАТО , Калининградская Область
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