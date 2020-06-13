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Публицист из США назвал причину вторжения НАТО в Россию 

Аргументы Недели и ещё 4 52 минуты назад
Публицист из США назвал причину вторжения НАТО в Россию
Фото: globallookpress.com
Американский публицист Питер Сучиу заявил, что у России есть все основания опасаться вторжения НАТО. По его словам, Москва уже давно замечает высокий уровень военной активности альянса у своих границ.
Автор отметил, что Россия уже подвергалась нападению со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и США, несмотря на то, что сейчас Вашингтон считает надуманной угрозу Североатлантического альянса для РФ.
Сучиу отметил, что после распада Советского Союза Россия наиболее уязвима по сравнению с бывшими сателлитами, а именно Польшей, Венгрией, Румынией, Чехией и Словакией, которые входят с состав альянса. Поэтому автор не удивлен, что Москва усиливает армию и флот, проводит военные учения и разрабатывает новую боевую технику, особенно публицист обратил внимание на сверхзвуковые подводные ракеты и танк Т-14 «Армата».
Ранее обозреватель французского издания Николя Бавре написал, что спустя 30 лет после распада СССР аналогичная участь грозит США.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Европа , Оружие , США , НАТО и Россия , Учения НАТО , Гражданская война , Планы НАТО , НАТО , Германия , Москва , Польша , Франция , Швеция
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