Военный Индии погиб при обстреле со стороны Пакистана

Один военнослужащий ВС Индии погиб в результате обстрела, который производила пакистанская армия. Об этом 10 июня сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на индийских военных.

«Солдат погиб во время исполнения служебных обязанностей поздно вечером в среду, когда пакистанские войска открыли шквальный огонь», — приводит издание слова военного источника.

Также он уточнил, что огонь был открыт в секторе Тарунди, проходящем вдоль районов Раджоури и Пунч.

Кроме этого, источник рассказал, что индийские военные вынуждены были открыть ответный огонь и что в результате обстрела армии Пакистана получи ранения местный житель, который в настоящее время госпитализирован и его жизни ничего не угрожает.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, отношения между Индией и Пакистаном обострились в августе 2019 года, когда индийские власти приняли решение упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его основе две союзные территории (административные единицы, которые имеют меньше прав, чем штат).