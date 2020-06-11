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В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением 

Российская Газета 1 час назад
В России испытают «Аллигатор» с новым вооружением
Фото: РИА Новости
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал госзакупок. В частности, стало известно о том, что Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова разместил информацию о закупке на изготовление и проведение испытаний двух Ка-52М. Эти опытные образцы были созданных на базе серийных вертолетов "Аллигатор".
На доработанные машины установлены новые навигационная и прицельная системы, а также система управления огнем и комплекс связи. Кроме того сообщается о сопряжение с новой крылатой ракетой. Она фигурирует под названием "изделие 305". При этом стоимость работ оценивается в сумму около 153,5 миллионов рублей.
Уже в 2020 году серийные вертолеты должны пройти модернизацию, а срок окончания испытаний опытных Ка-52М обозначен как конец сентября 2022 года.
Модернизации вертолета Ка-52 позволит использовать новое вооружение и распознавать цели на большей дистанции. Также Ка-52М будет снабжен дополнительными топливными баками, что позволит увеличить радиус действия машины. При этом у вертолета сохранится прежний планер, который хорошо себя зарекомендовал.
Ка-52 "Аллигатор" является разведывательно-ударным вертолетом, который способен совершать боевые вылеты в любую погоду и в любое время суток. Он может использоваться не только для уничтожения танков, боевой техники и живой силы противника, но и для борьбы с вражескими вертолетами и другими летательными аппаратами.
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Армия , Оружие
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