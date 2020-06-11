Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео 

Сирии российский патруль пытались заблокировать американские военные. Видео с инцидентом, произошедшим в населенном пункте Абра (провинция Хасеке) 10 июня, опубликовано Telegram-каналом WarJournal.

Бронированный автомобиль M1235 MRAP военнослужащих США съехал на обочину перед российскими военными, после чего начал буксовать и глохнуть. На кадрах видно, как из-под капота американской бронемашины идет пар. Казус, впрочем, никак не отразился на работе российского патруля, он продолжил беспрепятственное движение по маршруту.