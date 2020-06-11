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Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
В Сирии российский патруль пытались заблокировать американские военные. Видео с инцидентом, произошедшим в населенном пункте Абра (провинция Хасеке) 10 июня, опубликовано Telegram-каналом WarJournal.
Бронированный автомобиль M1235 MRAP военнослужащих США съехал на обочину перед российскими военными, после чего начал буксовать и глохнуть. На кадрах видно, как из-под капота американской бронемашины идет пар. Казус, впрочем, никак не отразился на работе российского патруля, он продолжил беспрепятственное движение по маршруту.
Армия , Видео , В мире , Войска , Сирия , США
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