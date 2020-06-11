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Соратники Хафтара попросили помощи у Израиля 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Соратники Хафтара попросили помощи у Израиля
Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters
Вице-премьер восточного правительства Ливии Абдель Салям аль-Бадри, соратником которого является Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, попросил помощи у Израиля. Чиновник также предложил стране укрепить отношения с другими государствами в интервью изданию Makor Rishon.
«У нас никогда не было и не будет врагов в Тель-Авиве. Мы надеемся, что вы поддержите нас», — сказал чиновник.
Он подчеркнул, что у Ливии долгая история отношений с Израилем, и государства никогда не были врагами.
Аль-Бадри также призвал Израиль оформить экономико-политический альянс с Грецией, Кипром, Египтом и Ливаном. Он добавил, что тем самым израильская сторона сможет ответить на агрессивную политику Анкары.
«Эрдоган (Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) не просто сумасшедший. Он служит коррумпированному Катару и нанимает сирийцев, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения Ливии», — считает вице-премьер.
4 июня силы правительства национального согласия (ПНС) отбросили Ливийскую национальную армию от столицы страны. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи. Боевые действия продолжаются в Сирте в 450 километрах к востоку от столицы.
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Муаммар Каддафи , Израиль , Ливия
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