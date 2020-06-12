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Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России 

ТАСС и ещё 26 1 час назад
Подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ
Фото: РИА Новости
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А (шифр "Борей-А") вошел в боевой состав ВМФ России. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"В День России в состав Военно-Морского Флота торжественно принят новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир", — заявили в военном ведомстве.
В министерстве отметили, что церемония подъема флага прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.
По его словам, экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ, успешно обеспечил испытания подводной лодки и готов к ее эксплуатации.
"В период испытаний экипаж подводной лодки уже успел себя проявить — 29 октября 2019 года с борта корабля был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке", — рассказал главком ВМФ.
По данным источника ТАСС, головная субмарина модернизированного проекта 955А "Князь Владимир" войдет в боевой состав 31-й дивизии подводных лодок на Северном флоте. Государственные испытания "Князя Владимира" были завершены в конце 2019 года, однако передача корабля флоту была отложена из-за выявленных недочетов. После доработки крейсер 12-21 мая прошел контрольные испытания в Белом море, затем вернулся в Северодвинск. Акт приема-передачи корабля был подписан 28 мая.
"Князь Владимир" был заложен на "Севмаше" 30 июля 2012 года. Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин" (входит в ОСК). Каждая из них несет 16 баллистических ракет "Булава". По данным Минобороны, подлодки улучшенного проекта должны иметь меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.
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Армия , Войска , Оружие , ВМФ России , Николай Евменов , Министерство обороны , Севмаш , ЦКБ "Рубин"
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